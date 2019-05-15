Шевченко пригласил в сборную Украины 11 юных футболистов

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко пригласил на сбор главной и молодежной команд, который начнется 25 мая в Харькове, 11-х игроков младших сборных Украины.

Футболисты 1998-2000 года доукомплектуют состав сборной Украины для проведения тренировок в период с 25-го по 31 мая — до приезда игроков главной команды, которые выступают в отечественной Премьер-лиге.

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В список приглашенных для участия в сборе вошли:

Вратари — Олег Билык ( "Александрия") и Дани Лтайф ( "Олимпик", Донецк)

Полевые игроки — Кирилл Прокопчук, Богдан Литвяк (оба — "Александрия"), Богдан Милованов ( "Спортинг-Б" Хихон, Испания), Эрик Кушнир ( "Дебрецен", Венгрия), Орест Лебеденко ( "Луго", Испания), Артем Козак ( "Арсенал" Киев), Максим Ризье ( "Кошице", Словакия), Александр Назаренко, Олег Кожушко (оба — СК "Днепр-1").

Стоит отметить, что в этом перечне нет защитника Мирослава Мазура. Хотя о вызове футболиста сообщала полтавская "Ворскла", которой принадлежит игрок.

Как известно, ранее Андрей Шевченко объявил список из 11-х легионеров, которые прибудут в расположение сине-желтых на начало сбора.

Полный список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня, будет объявлен позже.