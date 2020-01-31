Шевченко рассказал, как будет выбирать состав сборной Украины на матчи против Франции и Польши
27 и 31 марта сборная Украины проведет два товарищеских матча. В первом – против действующих чемпионов мира Франции, а во втором будут противостоять сборной Польши.
Главный тренер сборной Украины в интервью официальному сайту Украинской ассоциации футбола рассказал, по какому принципу будет выбирать игроков, которые сыграют в этом матче.
"Мы очень зависимы от игроков, от их формы, состояния здоровья. Надо дождаться конца марта, это сложное для Украины время, посмотреть, не будет ли травм, в какой форме будут наши сборники, и тогда определяться с тем, с кого мы будем выбирать состав", – рассказал Андрей Шевченко.
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Стоит отметить, что в продажу уже поступили билеты на эти матчи. Обе игры пройдут на выезде. 27 марта против Франции мы сыграем в Сен-Дени, а билеты на матч Франция – Украина стоить от 20 евро (540 гривен). С Польшей наша сборная сыграет в Хожуве 31 марта. Билеты в фан-сектор украинцев стоят 70 злотых (485 гривен).
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