Шевченко сделал сенсационное заявление, где планирует работать после сборной Украины

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Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, где планирует продолжить свою карьеру после завершения работы с "сине-желтой" командой.

Украинский специалист отметил, что хотел бы тренировать в будущем итальянскую команду. Шевченко цитирует Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.

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Я доволен и счастлив по итогам квалификации, ведь мы добились хорошего результата с отличной игрой. Поэтому с позитивом смотрю в будущее. Теперь наша задача – выйти в финальные стадии. Я считаю, что мы можем. Можем играть даже против Нидерландов, с которыми встретимся в первом туре. У меня нет сомнений по этому поводу.

Италия может выиграть чемпионат Европы, они хорошо провели квалификацию. Они голодные, Манчини проводит отличную работу. Италия – мой второй дом. Когда я завершу работу со сборной Украины, мне хотелось бы начать тренировать итальянскую команду,
– отметил наставник.

К слову, в этом году появилась информация о том, что Шевченко может возглавить "Милан", но по словам тренера, он сейчас сосредоточен на работе в сборной Украины. Его контракт с украинской командой заканчивается после Евро-2020.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко
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