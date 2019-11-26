Шевченко в компании Зинченко и Влады Седан пришел на игру "МанСити" с "Шахтером": фото

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Александр Зинченко и Влада Седан / instagram.com/v.lada_sedan

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пришел на матч Юношеской Лиги УЕФА между "Манчестер Сити" и "Шахтером". Игру наставник "сине-желтых" смотрит в компании Александра Зинченко и его невесты Влады Седан.

Александр Зинченко не сможет сыграть в матче Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Шахтером". Как известно, украинец восстанавливается после травмы.

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В то же время Андрей Шевченко прилетел в Манчестер, чтобы посмотреть игру Лиги чемпионов, в котором дончане будут противостоять "Манчестер Сити".


Влада Седан, Зинченко и Шевченко на матче Юношеской лиги УЕФА / скриншот трансляции матча

После первого тайма футболисты юношеской команды "Шахтера" проигрывают футболистам "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

Поединок Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер" состоится 26 ноября. Начало игры в 22:00.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Андрей Шевченко Шахтер Манчестер Сити Александр Зинченко
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