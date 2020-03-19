Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины
Сборная Украины по футболу предложила главному тренеру команды Андрею Шевченко новый контракт.
Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.
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"Контракт Андрея Шевченко со сборной Украины заканчивается летом. Но насколько я знаю, переговоры о его продлении идут. И я думаю, что они спокойно завершатся и Шевченко продолжит работу с командой", – заявил Цыганык в эфире шоу "ПроЕвро".
- В прошлом году итальянские СМИ сообщали, что Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер говорил, что готов в будущем возглавить "россонери".
- Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Действующее соглашение тренера по УАФ заканчивается летом нынешнего года.
- Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.
- 7 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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