Шевченко вызвал в сборную еще одного вратаря из-за травмы голкипера "Динамо" Бойко

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины вратаря "Александрии" Юрия Панькива.

Такой вызов связан с "неопределенностью ситуации относительно Дениса Бойко, для выяснения сроков лечения которого необходимо сделать МРТ", говорится в заявлении на сайте Украинской ассоциации футбола.

Читайте также: Шевченко оценил состояние сборной перед матчем с Литвой

Стоит напомнить, что для голкипера "Александрии" это уже второй вызов в ряды "сине-желтых". Впервые Юрий был приглашен на предыдущий, июньский сбор, который он отработал полностью, хотя пока и не дебютировал за главную команду страны. Тогда тоже его вызвали из-за повреждения Дениса Бойко.