Шевченко взял на матч против Португалии и Люксембурга 25 футболистов: кто не попал в заявку
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял на стартовые матчи отбора к Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта), которые пройдут на выезде, 25-х игроков.
Вне состава оказались Виктор Коваленко и Владимир Шепелев. У Коваленко растяжение мышцы. Ему понадобится неделя на восстановление, которое он проведет в Киеве.
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Состав сборной Украины:
Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтёр"), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ( "Леганес", Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все – "Шахтёр"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все – "Динамо"), Александр Караваев ( "Заря"), Эдуард Соболь ( "Яблонец", Чехия ).
Полузащитники: Евгений Коноплянка ( "Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все – "Шахтёр"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).
Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Артем Кравец ( "Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ( "Шахтёр").
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В 16.30 из аэропорта Борисполь чартер с национальной командой на борту возьмет курс на Лиссабон. Через четыре с половиной часа команда добраться до Лиссабона.
Матч Португалия – Украина состоится в пятницу, 22 марта. Начало в 21:45. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.