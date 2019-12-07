Шевцов вышел в финал чемпионата Европы, Зевина завершила соревнования с одной медалью

Украинский пловец Сергей Шевцов сумел пробиться в финал чемпионата Европы на короткой воде, который проходит в Глазго.

В предварительных заплывах на дистанции 100 метров вольным стилем Шевцов показал пятый результат, сообщает Xsport.

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В полуфинале украинец сумел улучшить свое время (46:55) и пробился в финал с того же пятого места. Финал состоится в вечерней сессии 8 декабря. Начало заплыва – в 19:23.

Также в вечерней сессии выступала серебряный призер соревнований в Глазго Дарья Зевина. Однако украинка не сумела выйти в финал на дистанции 50 метров вольным стилем, но еще может попасть в топ-8, как запасная.

Напомним, Михаил Романчук не смог завоевать медаль в Великобритании, но пообещал вернуться сильнее.