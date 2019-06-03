Швейцарский теннисист благодаря невероятному удару в линию победил на Roland Garros: видео

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка пробился в четвертьфинал Roland Garros, где сыграет против титулованного земляка Роджера Федерера.

В 1/8 финала 34-летний швейцарец неожиданно победил шестую ракетку мира Стефаноса Циципаса.

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Вавринка выиграл в первом и третьем сете, а грек праздновал во второй и четвертой партии. Судьба путевки в четвертьфинал решалась в пятом сете.

В последнем сете Вавринка сумел дожать неуступчивого грека и победил. Швейцарец обводным ударом слева попал точно в линию, хотя Циципасу показалось, что аут. Впрочем, судья матча подтвердил, что мяч попал в линию и Вавринка победил.

Мы видели, что мяч на матчболе попал в линию, а мог и не попасть. Я был в принципе уверен, что мяч попал. Когда я выполнил удар, то видел, что он попал в линию. Я только надеялся, что судья это подтвердит. На долю секунды я не был уверен, но, когда понял, что он собирается сказать, что мяч попал, то я почувствовал, насколько потрясающей была эта битва,

– сказал после игры Вавринка.

Четвертьфинальный матч против Роджера Федерера состоится во вторник, 4 июня.