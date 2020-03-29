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Сидим на карантине, условия шикарные: лидер сборной Украины отдыхает в Буковеле – видео

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Дмитро Підручний / biathlon.com.ua

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей официальной странице в Instagram показал видео с восстановления в Буковеле.

Після дострокового закінчення сезону збірна приїхала з Фінляндії в Карпати на чемпіонат України. Однак турнір відмінили, але спортсменам дозволили провести тренувальний збір.

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Кожен з них дотримується карантину, але при цьому катається на лижних трасах. 

Всім привіт з Буковеля. Ми тут сидимо на самоізоляції, на карантині. Все закрито, готелі всі закриті. Залишилися тільки троє хлопців. Катаємося. Умови просто шикарні. Траса відмінна, нам майже кожен день її коткують. Плюс ми ще на гірських лижах катаємося. Будемо сидіти тут на карантині і тренуватися, закатуватися. Будьте здорові,
– розповів Дмитро Підручний.

  • "Закатка" – закінчення сезону в лижних видах, коли спортсмени проводять тренування, щоб різко не обривати навантаження.
  • Трасу в Буковелі тільки в цьому сезоні відкрили, але пандемія коронавірусу не дозволила провести на ній перші змагання.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Дмитрий Пидручный Новости Спорта Новости биатлона Спорт
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