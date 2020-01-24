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Ситуация с "Карпатами": от угроз исчезновения до перехода в коммунальную собственность

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Фанаты "Карпат" / ФК "Карпаты"

За два дня львовские "Карпаты" успели стать главным ньюзмейкером в украинском инфопространстве. Все из-за земли под стадионом "Украина" и вокруг него. дошло даже до того, что руководство клуба угрожает исчезновением. Предлагаем разобраться, что на самом деле произошло.

Львовские "Карпаты" не имеют средств, чтобы выплатить задолженность перед футболистами. Да и на существование клуба тоже.

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Несмотря на это, клуб хочет взять в аренду землю под стадионом "Украина" и вокруг него. Всего – около 8 га. И на этом месте реконструировать сам стадион и построить, фактически, торгово-развлекательный центр – с отелем, развлекательными заведениями, магазинами и тому подобное.

Однако сам стадион, как и земля – в коммунальной собственности города. Поэтому для работ там надо было получить разрешение Львовского городского совета.

"Карпаты" подали во Львовский городской совет проект землеустройства по отводу земельного участка на ул. Липовая, аллея, 5 для ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты". Однако само решение не поддержали. "За" проголосовали всего 18 депутатов. Однако тех, кто был против, не было.

В том, что "Карпаты" не получили землю, руководство клуба обвинило депутата горсовета Григория Козловского. Он же является президентом футбольного клуба "Рух".

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Кроме обвинения, в сообщении клуба говорится о том, что дальнейшая судьба команды будет решена вскоре. Само же сообщение на сайте клуба называлось "1963 – 2020?", намекая, что в этом году клуб может прекратить существование.

Григорий Козловский с ответом не медлил. Опубликовал он его в тот же вечер.

"Я не буду участвовать в этой афере. Это афера, очередной шантаж, низкосортный", – подчеркнул Козловский.

По его словам, депутаты так и не получили ответов на свои вопросы от руководства клуба. Один из них – относительно того, кто получит землю.

Стоит отметить, что ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты", по данным YouControl, был основан в 2002 году двумя компаниями с Британских Виргинских островов – Крисал Холдингс ЛТД (Krisal Holdings LTD) и Мендил Лимитед. Конечным бенефициаром первой компании является Катя Парпи с Кипра, второй – тоже киприот Христакис Николау. Именно вторая компания связана с Петром Дыминским, который является почетным президентом "Карпат". И именно они должны получить эту землю в аренду.

"Некая оффшорная кипрская компания хочет забрать данную землю. А какое отношение к "Карпатам" имеет эта фирма? А какая гарантия, что "Карпаты" не вылетят? Какая гарантия, что когда они вылетят, не умрет футбол вообще во Львове? Есть "Рух", "Львов", завтра может появиться "Карпаты-1963". Все может быть в жизни. Так где мы тогда будем играть? Тогда нам надо будет ездить на Кипр и просить разрешения, чтобы играть в футбол", – заявил Козловский.

Проект постановления о предоставлении стадиона "Украина" в аренду ФК "Карпаты" повторно рассмотрят на сессии Львовского городского совета. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый во время заседания исполнительного комитета 24 января.

Я считаю, что это досадное недоразумение. Я бы просил, чтобы мы этот вопрос однозначно предлагали к рассмотрению на следующем пленарном заседании, хотя нужно будет 2/3 голосов, чтобы снова включить его. ФК "Карпаты" имеет желание заниматься реконструкцией – мы поддерживаем, потому что это наш футбольный клуб. Многие футбольные клубы появляются и исчезают. А "Карпаты" были, есть и будут,
– отметил Садовый.

Однако у Григория Козловского есть свое видение этой ситуации. Он хочет на месте "Карпат" создать коммунальный клуб. Финансировать его надо будет за счет бюджета города – по 50 миллионов гривен в следующие 5 лет. На сайте ФК "Рух", президентом которого и является Козловский, опубликовали проект такого постановления.

Предоставит ли город землю "Карпатам" в аренду, или же создаст коммунальный клуб – узнаем вскоре. Тогда же будет известно, что произойдет с "Карпатами".

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ФК Карпаты
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