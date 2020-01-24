Ситуация с "Карпатами": от угроз исчезновения до перехода в коммунальную собственность

За два дня львовские "Карпаты" успели стать главным ньюзмейкером в украинском инфопространстве. Все из-за земли под стадионом "Украина" и вокруг него. дошло даже до того, что руководство клуба угрожает исчезновением. Предлагаем разобраться, что на самом деле произошло.

"Карпаты" хотят землю под стадионом "Украина"

Львовские "Карпаты" не имеют средств, чтобы выплатить задолженность перед футболистами. Да и на существование клуба тоже.

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Несмотря на это, клуб хочет взять в аренду землю под стадионом "Украина" и вокруг него. Всего – около 8 га. И на этом месте реконструировать сам стадион и построить, фактически, торгово-развлекательный центр – с отелем, развлекательными заведениями, магазинами и тому подобное.

Однако сам стадион, как и земля – в коммунальной собственности города. Поэтому для работ там надо было получить разрешение Львовского городского совета.

Как прошло голосование за это решение

"Карпаты" подали во Львовский городской совет проект землеустройства по отводу земельного участка на ул. Липовая, аллея, 5 для ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты". Однако само решение не поддержали. "За" проголосовали всего 18 депутатов. Однако тех, кто был против, не было.

Обвинение Козловского

В том, что "Карпаты" не получили землю, руководство клуба обвинило депутата горсовета Григория Козловского. Он же является президентом футбольного клуба "Рух".

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Кроме обвинения, в сообщении клуба говорится о том, что дальнейшая судьба команды будет решена вскоре. Само же сообщение на сайте клуба называлось "1963 – 2020?", намекая, что в этом году клуб может прекратить существование.

Ответ Козловского – а кому землю?

Григорий Козловский с ответом не медлил. Опубликовал он его в тот же вечер.

"Я не буду участвовать в этой афере. Это афера, очередной шантаж, низкосортный", – подчеркнул Козловский.

По его словам, депутаты так и не получили ответов на свои вопросы от руководства клуба. Один из них – относительно того, кто получит землю.

Стоит отметить, что ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты", по данным YouControl, был основан в 2002 году двумя компаниями с Британских Виргинских островов – Крисал Холдингс ЛТД (Krisal Holdings LTD) и Мендил Лимитед. Конечным бенефициаром первой компании является Катя Парпи с Кипра, второй – тоже киприот Христакис Николау. Именно вторая компания связана с Петром Дыминским, который является почетным президентом "Карпат". И именно они должны получить эту землю в аренду.

"Некая оффшорная кипрская компания хочет забрать данную землю. А какое отношение к "Карпатам" имеет эта фирма? А какая гарантия, что "Карпаты" не вылетят? Какая гарантия, что когда они вылетят, не умрет футбол вообще во Львове? Есть "Рух", "Львов", завтра может появиться "Карпаты-1963". Все может быть в жизни. Так где мы тогда будем играть? Тогда нам надо будет ездить на Кипр и просить разрешения, чтобы играть в футбол", – заявил Козловский.

А что дальше?

Проект постановления о предоставлении стадиона "Украина" в аренду ФК "Карпаты" повторно рассмотрят на сессии Львовского городского совета. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый во время заседания исполнительного комитета 24 января.

Я считаю, что это досадное недоразумение. Я бы просил, чтобы мы этот вопрос однозначно предлагали к рассмотрению на следующем пленарном заседании, хотя нужно будет 2/3 голосов, чтобы снова включить его. ФК "Карпаты" имеет желание заниматься реконструкцией – мы поддерживаем, потому что это наш футбольный клуб. Многие футбольные клубы появляются и исчезают. А "Карпаты" были, есть и будут,

– отметил Садовый.

Однако у Григория Козловского есть свое видение этой ситуации. Он хочет на месте "Карпат" создать коммунальный клуб. Финансировать его надо будет за счет бюджета города – по 50 миллионов гривен в следующие 5 лет. На сайте ФК "Рух", президентом которого и является Козловский, опубликовали проект такого постановления.

Предоставит ли город землю "Карпатам" в аренду, или же создаст коммунальный клуб – узнаем вскоре. Тогда же будет известно, что произойдет с "Карпатами".