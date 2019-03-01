Сядете в тюрьму: Лукашенко устроил разбор полетов в белорусском хоккее

Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1" высказался о ситуации в хоккее. В частности, он заявил, что отправит хоккеистов "Динамо" в тюрьму, если те провалят следующий сезон.

"Пусть Игорь Шуневич послушает, хоть он и министр МВД. Бардака в хоккее хватает. По знакомству взять в команду дружка, сынка, еще кого-то. Этого не должно быть", – цитирует белорусского президента by.tribuna.com.

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"Поэтому отправил в "Динамо" Баскова (Дмитрий Басков – гендиректор "Динамо", – Спорт24). Сказал: "Подбирай команду и не дай бог провалишься в следующий раз". Вчера грубо сказал: "Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон". Они до сих пор переживают. Их пригласили перекусить, так они есть перестали. Это не шуточное дело.

Посмотрел на "Минск-Арену". 15 тысяч с первой до последней минуты сидели. На "Чижовка-Арене" 11 тысяч сидели. Надо было всех поставить на место и показать каждому его место. Тем самым заявить, что нужно работать и давать результат. Или денег не будет", – резюмировал Лукашенко.

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"Там же, в "Динамо", лучшие белорусы. Они плохую игру показали. Я болею и за тех, и тех. Басков говорит, что травмированных много. Ответил ему: "Иди и сам играй". И в экстралиге больные есть. Все перекрывает то, что ребята из экстралиги себя показали. Показали, как надо играть в современный хоккей. Показали, что без физической подготовки ничего брать клюшку и выходить на лед. Элементарно, вроде. Но некоторые не понимают. Это еще один повод для серьезных разборок.

У нас в 2021 году чемпионат мира. Мы не можем из второй лиги выступать на чемпионате мира. Мы, конечно, окажемся там хозяевами. Но нужно самим вернуться в элиту. Мы должны создать команду, которая вытянет сборную наверх. Нечего их жалеть, нужно работать. Сделают, будем чествовать их на каждом углу. Не сделают, никто с ними разговаривать не будет", – заявил Лукашенко.

Минское "Динамо" неудачно провело сезон в Континентальной хоккейной лиге, не войдя в плей-офф. Кроме того, между "Динамо" и сборной белорусской Экстралиги (чемпионат Беларуси по хоккею) были организованы матчи. Команды одержали по одной победе. Еще одна игра состоится 2 марта.

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