СК Днепр-1 – Шахтер: прогноз букмекеров на полуфинал Кубка Украины

Клуб из Первой лиги "Днепр-1" в полуфинале Кубка Украины будет противостоять действующему обладателю трофея донецкому "Шахтеру". Команды сыграют в Днепре, где и будет решено, кто будет играть в финале.

Прогноз на матч "Днепр-1" – "Шахтер"

"Шахтер" без поражений вот уже восемь матчей. Последний раз "горняки" проигрывали еще "Айнтрахту" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. После этого дончане одержали все победы.

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Не менее впечатляющая статистика у "Днепра-1". В 20 матчах днепряне уступили дважды, хотя и выступают в Первой лиге. В предыдущем раунде Кубка Украины "Днепр-1" выбил "Ворсклу", поэтому точно заслуживает уважения от своего следующего соперника.

Прогноз от Pari Match

Очевидно, что фаворитом не только матча, но и Кубка Украины является "Шахтер", который 12 раз выигрывал трофей. Чтобы завоевать 13-й кубок, "горняки" должны сначала обыграть "Днепр-1". На то, что дончанам удастся это сделать в основное время, букмекеры дают коэффициент 1,17. А вот на проход "горняков" в следующий раунд коэффициент – 1,07.

Победу "Днепра-1" в основное время букмекеры оценили коэффициентом 18,5. Проход подопечных Дмитрия Михайленко в финал – 8,50. Ничья в основное время – 6,90.

Прогноз от Фаворит Спорт

В прошлом сезоне "Днепр-1" остановился за шаг до финала. В полуфинале днепрян выбило киевское "Динамо". Матч также проходил в Днепре. Коэффициент на то, что "Днепр" будет играть в финале, который состоится в Запорожье, 10. А вот очередной проход в финал "Шахтера" букмекеры оценили коэффициентом 1,05.

Победу "горняков" в основное время букмекеры оценили коэффициентом 1,16, а победу "Днепра-1" – 20. Ничейный результат – 7,50.

Прогноз от 1xbet

"Шахтер" является безоговорочным фаворитом полуфинала Кубка Украины и по мнению 1xbet. На их победу в Днепре в основное время дают коэффициент 1,18. Если победу все-таки одержит "Днепр-1", то выигрыш увеличится в 16 раз. Ничья – 6,9.

Коэффициент на то, что обе команды забьют голы, – 2,4. Коэффициент 1,57 на то, что ни один из клубов не отметится в полуфинальной игре. Последнюю игру "Шахтер" выиграл 3:0 у "Зари". На такой же результат в Кубке Украины букмекеры дают коэффициент – 6.

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