Скандал с Анной Соловей: федерация велоспорта Украины официально уволила Башенко

На внеочередной конференции федерации велосипедного спорта Украины был уволен Александр Башенко.

Уволили Башенко из-за скандальной ситуации с Анной Соловей. Об этом сообщил спортивный юрист Юрий Юрченко в Facebook.

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Кто станет новым президентом федерации, пока неизвестно. Башенко возглавлял федерацию с 2015 года.

Что известно о скандале?

Велогонщица Анна Соловей стала чемпионкой II Европейских игр в гонке по очкам. Однако, Федерация велоспорта Украины на своей странице в Facebook поздравила с этим достижением не ее, а главу Киевской городской федерации велоспорта Мухомора C.В.



Славноизвестный пост с приветствием Анны Соловей от Федерации велоспорта Украины

Это возмутило Анну. По ее словам, Мухомор не имеет к ее успеху никакого отношения. "Хотелось бы знать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Этот человек не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берете мою фотографию и мой результат", – заявила чемпионка.

С ответом пан Башенко не замедлил. Причем ответил в очень хамовитой манере, совсем не присущей для главы профильной федерации.

Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты будешь за это отвечать. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты еще хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомнишь как звали,

– ответил Башенко.

Соловей возразила Башенко, написав, что из перечисленного ему принадлежит лишь велосипед, который "не выдержал и года". Зато Александр добавил, что за нарушения условий контракта с федерацией Анна теперь не имеет права быть в сборной Украины. "А святое место пустым не бывает", - грозно подытожил руководитель.