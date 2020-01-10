Скандал с Ломаченко, старт гандбольного Евро и юношеской Олимпиады и другие новости спорта

9 января подарило немало интересных спортивных событий и новостей. Не все они были положительными, как история с Ломаченко. Но обо всем этом – в обзоре Спорт24.

Скандал с Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился в своем инстаграме видео. Оно на религиозную и военную тематику. Вот только речь идет о войсках России, а в видео в конце благодарность "вежливым людям". Именно так называли русских военных без опознавательных знаков, которые захватывали украинские военные объекты в Крыму и проводили аннексию полуострова.

После этого в комментариях к видео Ломаченко подвергся шквалу критики. Однако не отреагировал на них.

Открытие гандбольного Евро-2020 и юношеской Олимпиады

9 января состоялось сразу два торжественных открытия крупных спортивных турниров. Речь идет о Чемпионате Европы по гандболу и юношеских зимних Олимпийских играх. Все, что стоит знать о гандбольном Евро-2020 можно прочитать здесь (в том числе правила игры и когда играют украинцы). О юношеской Олимпиаде и за кого из украинцев стоит болеть – в нашем материале.

Биатлон: старт четвертого этапа Кубка мира

9 января стартовал и четвертый этап Кубка мира по биатлону. Он проходит в немецком Оберхофе. Стартовал женской спринтерской гонкой. Ее выиграла Марте Ольсбах-Рейселанн.

Одной украинской биатлонистке не удалось чисто преодолеть два огневых рубежа. Лучше всех выступила Юлия Джима, которая допустила один промах и финишировала 16-й. По два промаха допустили Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная. Они финишировали на 25 и 36 позиции соответственно. Анастасия Меркушина, которая последние гонки провела на Кубке IBU, не закрыла одну мишень на стойке и финишировала 46-й. Вита Семеренко также допустила одну ошибку на стойке и завершила спринт на 52-й строчке.

Баскетбол: матчи Суперлиги и НБА

Состоялись два матча украинской Суперлиги. В первой игре "Химик" уверенно победил "Харьковских Соколов" 90:66 (22:20, 22:13, 23:18, 23:15). А "Днепр" на выезде одержал трудную победу над "Одессой" 78:84 (28:23, 20:24, 20:18, 10:19).

Насчет НБА, то в ночь на 10 января украинец Святослав Михайлюк сыграл за "Детройт". За почти 30 минут на площадке наш баскетболист набрал всего 5 очков, а его команда в овертайме уступила "Кливленду" 112:115.

Хоккей: 14 шайб в одном матче

В единственном матче УХЛ в этот день было заброшено сразу 14 шайб – "Белый Барс" дома уступил "Кременчугу" 4:10.

Трансферы украинских клубов

Украинские клубы продолжают усиливаться перед началом второй половины сезона. "Олимпик" подписал вратаря Артема Кичака, который уже выступал в свое время за донецкую команду. А "Ворскла" подписала нападающего Руслана Степанюка

Гол Соболя

Не перестают удивлять и украинцы за рубежом. Защитник Эдуард Соболь отличился невероятным голом за бельгийский "Брюгге" в товарищеском матче против ПСВ. Его гол помог команде победить 2:1.

Эксклюзивы

На сайте Спорт24 вышли сразу два интервью. Первое – с бронзовым призером Олимпиады-2016 Тарасом Мищуком. Второе – с триатлонисткой Юлией Елистратовой. В нем она, кстати, рассказала, почему ее называют "Железной Дюймовочкой"