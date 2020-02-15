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Скандал с "Манчестер Сити": клуб могут перевести в четвертый дивизион Англии

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"Манчестер Сити" могут понизить в дивизионе / Eurosport

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" может быть лишен очков в турнирной таблице АПЛ и даже понижен в классе.

По информации Daily Star, после отстранения от еврокубков английский клуб также получит наказание от АПЛ, поскольку нарушение финансового фэйр-плей также ведет за собой не только наказание от УЕФА, но и от национальной лиги.

Детали: "Манчестер Сити" на два года отстранили от Лиги чемпионов за финансовые махинации

Как сообщает ресурс, наказание может колебаться от снятия очков в АПЛ до перевода в четвертый дивизион чемпионата Англии – Лигу 2.

Сейчас "Манчестер Сити" занимает вторую строчку в турнирной таблице внутреннего первенства. После 25 туров в активе подопечных Хосепа Гвардиолы 51 очко. Отставание от первого "Ливерпуля" составляет 22 балла.

В чем виноват "Манчестер Сити"?

В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плей.

Поводом для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "Ман Сити", в которой говорилось о махинациях, чтобы обойти финансовый фэйр-плей.

К теме: ФИФА пошла на уступки "Манчестер Сити", который мог получить трансферный бан

Football Leaks предоставил документы, в которых содержится информация, в частности, о том, что "Сити" с 2012 года работал по "схеме", с помощью которой руководство клуба переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.

Всего, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, "Манчестер Сити" в 2014 году нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити
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