Скандал с профессиональным боксом в Украине: федерация пытается ликвидировать, боксеры – против

В Украине неожиданно разгорелся скандал в боксе. Федерация бокса Украины требует ликвидировать "профессиональный бокс" как отдельный вид спорта. Боксеры, которые сделали себе профессиональную карьеру, выступают против

Напомним, 19 августа 2019 года Федерация бокса Украины (ФБУ) направила официальное письмо за подписью президента ФБУ Владимира Продивуса в Министерство молодежи и спорта Украины с просьбой ликвидировать "профессиональный бокс" как отдельный вид спорта и удалить его из Реестра признанных видов спорта в Украине.

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При этом сам Продивус заявил, что "никакой отмены или запрета, или уничтожения профессионального бокса в Украине не будет". Однако в его письме идет речь о том, чтобы "отменить вид спорта "профессиональный бокс", внесенный в Реестр признанных видов спорта в Украине".



Письмо Федерации бокса Украины с требованием отменить профессиональный бокс

Сам Продивус свое решение об этом мотивирует тем, что "... мы должны понимать, сколько времени и ресурсов стоит за отечественным чемпионом. [...] Промоутеры не имеют таких колоссальных затрат на подготовку боксера топ-уровня. [...] Если профессиональные промоутерские организации получают боксера, подготовленного государственной инфраструктурой и инфраструктурой ФБУ, а сюда стоит еще добавить и вклад частных боксерских клубов на самом раннем этапе, то должен существовать механизм компенсации этих расходов. Понятие "амортизации спортивной инфраструктуры". Если промоутерская компания воспитала чемпиона за 6-7 лет – вопросов нет, но когда вы переманиваете взрослого чемпиона, воспитанного государством и ФБУ, это некрасиво и непорядочно", – убежден Продивус.

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И тот же Владимир Кличко указывает на другой факт – профессиональные спортсмены приносят деньги в бюджет страны. В качестве примера приводит рейтинг 2012-2014 годов, составленных изданием Forbes. Специалисты подсчитали суммарный уплаченный налог на доходы физических лиц за 2012-2014 годы. В первой пятерке рейтинга – Владимир и Виталий Кличко. Владимир за три года уплатил в бюджет Украины 76 миллионов гривен, а Виталий, который в 2012 году провел два боя – 48,7 миллиона гривен. Кличко-младший уступил только Ринату Ахметову (379,8 миллиона гривен) и Борису Колесникову (164,1 миллиона гривен). Виталий пропустил вперед не только брата и указанных выше бизнесменов, но и бывшего тренера "Шахтера" Мирча Луческу (52 миллионов гривен).