Скандальные украинские арбитры дисквалифицированы на 10 лет за договорные матчи

Украинские арбитры Виктор Арановский и Молотокас Вячеслав получили по 10 лет дисквалификации за организацию договорных матчей и встреч с фиксированными результатами.

Это рекордное наказание в украинском футболе за подобную деятельность, сообщает FootballHub.

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В августе Арановского, Молотокаса и еще одного арбитра Юрия Буренко КДК отстранил на 5 лет от футбола. Арбитры подали апелляцию.

После рассмотрения апелляции апелляционный комитет удвоил наказание для Арановского и Молотокаса, а Буренко оставили в силе 5-летнее наказание.

Также комитет увеличил срок наказания еще для трех арбитров – Юрия Вишневского (было 2 года, сейчас 4), Дмитрию Денисюку и Дмитрию Смиляку (был 1 год, теперь 3).

Что известно о следствии?

В мае 2018 года руководители МВД, Нацполиции, ГПУ и УАФ отчитались о проведении спецоперации, в ходе которой была задокументирована деятельность пяти преступных групп и 35 футбольных клубов. Правоохранители тогда провели 40 обысков на территории 10 областей.

По данным правоохранителей, в состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры и коммерческие структуры. В частности, следователи установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных "схемах" и причастны к совершению преступлений более чем в 57 эпизодах.

В сообщении на сайте МВД говорилось, что счета "договорного" матча заранее были известны их организаторам еще до его начала. На таких матчах участники преступных групп могли быстро заработать большие деньги. Зная будущий результат игры, они лично или через доверенных лиц делали ставки на ресурсах букмекерских контор, которые зарегистрированы в странах Азии.

"Футбольный бизнес" приносил организаторам "заказных" матчей бешеные прибыли. В игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов долларов в год.