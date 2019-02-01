Скауты "Манчестер Сити" посетили матч украинского клуба

ФК "Львов" сыграл вничью с сербским "Земуном" на тренировочных сборах. Интересно, что на матче, который проходил в Анталии, присутствовали скауты английского "Манчестер Сити".

Львов – Земун 0:0

На матче присутствовали скауты "Манчестер Сити", а также ряд других европейских клубов, сообщает официальный сайт львовян.

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В последнем спарринге на первом тренировочном сборе "Львов" встретится с сербским "Младост Лучани".

После 18 туров УПЛ ФК "Львов" занимает 8 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 23 очка, от высшей шестерки команду отделяет 1 пункт.

Кто такие спортивные скауты?

В профессиональном спорте это человек, который занимается сбором информации, наблюдением, разведкой и вербовкой спортсменов для своего клуба. Спортивные скауты регулярно путешествуют по миру в поисках талантливых атлетов, которым они помогают развивать свои спортивные навыки и подобрать подходящую команду, что раскрывает их таланты. Большинство скаутов – это профессиональные спортсмены, завершившие карьеру, или опытные тренеры, хотя есть и те, кто не занимался спортом профессионально.

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