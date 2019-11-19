Скауты турецкого гранда нацелились на лидера "Динамо"

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Виктор Цыганков / ФК "Динамо"

Хавбек "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков снова попал в сферу интересов "Галатасарая".

За прогрессом 22-летнего украинского футболиста в последнее время внимательно следят скауты стамбульского гранда, сообщает Fotomac.

К слову: Немецкий гранд летом предлагал 20 млн евро за Цыганкова

Ожидается, что решение о возможных переговорах с "Динамо" по трансферу Цыганкова будет принято в ближайшее время, после того, как свой вердикт по игроку объявит главный тренер команды Фатих Терим.

Цыганков в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах "Динамо", забив 5 голов и отдав 6 результативных передач.

Кроме того, Виктор Цыганков был признан лучшим игроком сборной Украины в матче с Сербией по данным портала InStat. Партнер Виктора по национальной команде Евгений Коноплянка высказал мнение, что Цыганкову как можно скорее стоит перебираться в Европу.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Динамо Виктор Цыганков Футбол
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