Сколько в Украине зарабатывают лучшие спортсмены: цифры

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов рассказал о финансировании украинского спорта и его поддержке со стороны государственных компаний.

Игорь Жданов в интервью Tribuna.com рассказал, сколько зарабатывают украинские спортсмены и их тренеры.

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В последнее время наши ведущие спортсмены получают от государства примерно 25-28 тысяч гривен, а главные тренеры, абсолютные топы – 40-60 тысяч. Это месячная зарплата элитной группы, около ста спортсменов. Но это спортсмены уровня чемпионов, призеров чемпионатов мира, реальные претенденты на олимпийские медали, чемпионы Европы,

– сказал Жданов.

Кроме того, Министр молодежи и спорта поведал, будут ли государственные компании поддерживать спорт.

Я обратился к Премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением о том, что крупные национальные компании должны поддерживать спорт. Почему "Газпром" ведет такую активную политику поддержки спорта, а мы нет? Они и в Лигу чемпионов вложились – а финал, если помните, состоялся у нас на "Олимпийском". Пока интерес проявил "Нафтогаз", но там пока не утвержден финансовый план, поэтому они не могут проводить какое-то финансирование,

– рассказал Игорь Жданов.

Ранее Спорт 24 писал, что Украина на финансирование спорта в 2019 году выделила из бюджета около 1 миллиарда гривен. Наибольшую поддержку в этом году получили биатлон, баскетбол и легкая атлетика.

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