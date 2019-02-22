Сколько зарабатывают украинские футболисты: безумные суммы

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – Украинская Премьер-лига занимает 22 место среди обладателей самых больших зарплат в футболе. Основную погоду делают "Шахтер" и "Динамо", благодаря которым доход футболиста УПЛ в среднем составляет 222 тысячи долларов в год. За эти деньги можно купить три квартиры в Киеве. А вот Тайсон и Марлос, главные звезды "Шахтера", зарабатывают по два миллиона.

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Хотите добавить красок в свою жизнь? Берите в руки оружие для пейнтбола и вперед! Активное хобби, которое имитирует скоротечные огневые контакты на ограниченном пространстве, завоевало поклонников по всей планете и даже переросло в профессиональный вид спорта с немалыми призовыми.

Скорость и меткость не единственные составляющие успеха в пейнтболе. Стратегия здесь играет ничем не меньшую роль. Правила жесткие: особенно пристально в игре следят за безопасностью. Выходить на поле игры нужно в специальном костюме и маске. Казалось бы, зачем? Ведь из оружия-маркера вылетают просто шарики с краской. Однако летят они со скоростью аж 300 километров в час! А это-как настоящая пуля из выстрела пистолета.

Смотрите видео программы "Спорт наизнанку":