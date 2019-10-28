Сколько заработали украинские боксеры за свою карьеру – топ-5 богачей

Бокс, без сомнения, самый успешный спорт независимой Украины. Братья Кличко, уже легендарный дуэт кумовьев Ломаченко и Усика стали величинами не только в масштабах украинского, а мирового бокса. Фанаты постоянно ведут споры какой боец лучше, сильнее, техничнее.

Эти темы будут вечными. К какой-то "эврике" мы никогда не дойдем. Однако есть вещи, с которыми не поспоришь – цифры. В нашем случае – размеры доходов. Кто уже успел сколотить фантастические состояния, а кто как раз на пути к этому?

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Данные сформированы, основываясь на официальной информации о гонорарах, комментариях самих боксеров, их менеджеров и промоутеров. Также стоит отметить, что здесь учтены только доходы самых боксеров, когда они заплатят официальные налоги, выплаты промоутерам и тренерам.

5. Сергей Деревянченко. 3,1 миллиона долларов

Карьера Деревянченко является одним из хороших примеров качественной промоутерской работы. Дебютировал на профессиональном ринге в июле 2015 года. Провел 12 боев за 4 года, в них зарабатывал в среднем 20-30 тысяч долларов. Осенью 2018 года вышел на чемпионский бой против американца Даниэля Джейкобса. В ближнем бою проиграл раздельным решением судей, а свой банковский счет пополнил на 250 тысяч долларов.

6 октября 2019 года снова сражался за титул чемпиона мира. На этот раз против Геннадия Головкина. За бой с казахстанцем, который является настоящей звездой в Америке, наш спортсмен получил 2,6 миллиона долларов (весь гонорар составил более 5 миллионов долларов). Это, примерно, в 5 раз больше, чем за все остальные свои бои вместе взятые.

Как это было: Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей

Сергею 34 года, он не является чемпионом, но относится к топам средней тяжести. До конца карьеры проведет еще несколько боев, вероятно, и за титул. Имеет возможность добавить к средствам еще 1-2 миллиона долларов.

4. Александр Усик. 4,5 миллиона долларов

Самый известный спортсмен Украины находится на 4 позиции, и как для абсолютного экс-чемпиона, имеет пока не такой уж и фантастический капитал. Доходы Александра резко выросли в 2018 году во время участия в WBSS. До этого его максимальные гонорары не превышали 100 тысяч долларов.

Наиболее финансово выгодные бои:

бой за абсолютное чемпионство с Муратом Гасиевым, чистая прибыль была близка к 2 миллионам долларов;

поединок с британцем Тони Беллью. Тогда Саша получил еще 1,25 миллиона долларов.

Стоит отметить: уже новоиспеченный супертяж имеет большую перспективу в финансовом плане. Хэвивейт – место больших денег. За дебют в новой весовой категории против никому не известного Чеза Уизерспуна Усику заплатили за вычетом всех налогов около 500 тысяч долларов. Дальше – больше. Бои с Уайлдером, Фьюри, Джошуа в перспективе должны приносить нашем крымчанину больше 10 миллионов долларов.

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3. Василий Ломаченко. 10 миллионов долларов

Лидер P4P ведет нетипичную профессиональную карьеру. Аккерманец не проводил 10-20 рейтинговых боев с "мешками", а сразу уже во втором бою на профи-ринге начал бороться за титулы чемпиона мира. Как для лучшего боксера мира, Ломаченко зарабатывает немного, как для боксера, который провел 15 поединков – довольно неплохо. По словам самого Василия, за первый бой в карьере он получил 30-40 тысяч долларов, дальше пошли гонорары от 300 тысяч долларов. За бои с Гильермо Ригондо и Хорхе Линаресом получал чистыми по 600 тысяч долларов за каждого. Объединительный поединок с Хосе Педрасой – 1 миллион долларов. Последняя унификация в Лондоне с Люком Кэмпбеллом принесла Ломаченко еще 2 миллиона долларов.

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Стоит отметить, что украинец делит все свои гонорары пополам с отцом, который является его неизменным тренером. Кроме гонораров за сами бои, боксер имеет еще несколько видов доходов. С каждым днем ​​становится все более известной медийной личностью, получает хорошие спонсорско-рекламные контракты, запустил собственный бренд спортивной одежды и экипировки.

Если вспомнить и проанализировать заработки самого богатого боксера мира Флойда Мейвейзера, то можно сделать вывод, что современный миллиардер первый свой бой по системе pay-per-view провел только через 9 лет после того, как стал профессионалом. Это был его 34-й выход в ринг. И здесь существенную роль сыграло имя оппонента. Это был легендарный Артуро Гатти. То есть Ломаченко имеет безумный потенциал для развития. Уже весной 2020 года он будет бороться за абсолютное чемпионство в легком весе. Это событие даст большой импульс в получении популярности украинца, росте его "телевизионной стоимости" и рекламной привлекательности.

Уже со следующего года уроженец Белгород-Днестровска может зарабатывать в 2-3, а то и в 4 раза больше.

2. Виталий Кличко. 65 миллионов долларов

Вечный чемпион WBC в супертяжелом весе 17 раз дрался за титул чемпиона мира, 15 раз одерживал победу. Кроме общих мировых славы и признания, это дало сегодняшнему мэру столицы еще и существенные денежные дивиденды. "Битва гигантов" против Леннокса Льюиса принесла на тот момент самый большой гонорар украинца – 1,7 миллиона долларов. После перерыва и возвращения в бокс в 2008 году, Виталий в среднем зарабатывал 4-5 миллиона долларов за каждый бой. Также имел рекламные контракты с различными немецкими компаниями: Mercedes-Benz, BOSS. Вместе с братом Владимиром является основателем и владельцем промоутерской компании K-2.

1. Владимир Кличко. 120 миллионов долларов

21 год как профессионал, 29 невероятных чемпионских боев, рекордсмен, самый богатый спортсмен Украины. Это все Владимир Кличко. За свои чемпионские бои, как и его старший брат, получал около 5 миллионов. Но, в отличие от Виталия, имел несколько боев, когда сумма гонорара была значительно большей. Это объединительный бой с Султаном Ибрагимовым – 9 миллионов долларов, унификация против Дэвида Хэя – 12,5 миллионов долларов, защита титула в Москве против Александра Поветкина – 21,5 миллиона долларов, бой с Тайсоном Фьюри – 22,5 миллиона долларов. И последний бой в карьере против Энтони Джошуа – 20 миллионов долларов.

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Кличко-младший в 2019 году мог вернуться в бокс и еще увеличить свои доходы. Ходили слухи о предложении от британского канала DAZN, который был готов заплатить украинцу за 3 боя больше 100 миллионов долларов, но Dr. Steelhamer не принял данное соглашение.

Автор – Андрей Тудовши