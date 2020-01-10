Следующий бой Ломаченко может состояться в трех местах
Василий Ломачено может провести бой против чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса в трех местах. Теофимо Лопес рассказал, что хочет драться в Нью-Йорке, но бой состоится в другом городе.
По словам Лопеса, именно Ломаченко не хочет драться в Нью-Йорке, поэтому бой может состояться в Лас-Вегасе, Дубае или где-то в Европе.
Ломаченко в центре скандала: Василий опубликовал видео с российским спецназом
Хочу драться в Нью-Йорке. Это мой дом и Мекка бокса. Я считаю, что это отличное место для этого поединка. Но выбор места зависит не от меня.
Ломаченко не хочет драться в Нью-Йорке, поэтому поединок, вероятно, состоится в другом месте. Возможно, мы побьемся в Лас-Вегасе, Дубае или в Европе,
– цитирует Лопеса ESPN.
Ранее американец уже заявлял, что хочет встретиться с Ломаченко на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Лопес провел четыре боя в "Мэдисон Сквер Гарден" и все завершил досрочными победами.
Это важно: Это просто дно, – Ломаченко получил шквал критики за видео с российским спецназом
Ломаченко провел на этой арене на бой меньше, но также выиграл свои встречи досрочно.
В 2016 году Василий нокаутировал Романа Мартинеса, в 2017-в – Гильермо Ригондо деклассировал. В мае 2018-го Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса.
Вероятно, что бой Ломаченко – Лопес состоится в апреле 2020 года.
Выбор редакции
-
Скандал с Ломаченко, старт гандбольного Евро и юношеской Олимпиады и другие новости спортасегодня , 08:58
-
Чемпионат Европы по гандболу 2020 – что это за вид спорта и каковы правила9 января , 20:30
-
"Железная Дюймовочка" Юлия Елистратова: о триатлоне, подготовке, борьбе и условиях тренировок9 января , 17:30