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Следующий бой Ломаченко может состояться в трех местах

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Теофімо Лопес, Боб Арум и Василий Ломаченко / ESPN

Василий Ломачено может провести бой против чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса в трех местах. Теофимо Лопес рассказал, что хочет драться в Нью-Йорке, но бой состоится в другом городе.

По словам Лопеса, именно Ломаченко не хочет драться в Нью-Йорке, поэтому бой может состояться в Лас-Вегасе, Дубае или где-то в Европе.

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Хочу драться в Нью-Йорке. Это мой дом и Мекка бокса. Я считаю, что это отличное место для этого поединка. Но выбор места зависит не от меня.

Ломаченко не хочет драться в Нью-Йорке, поэтому поединок, вероятно, состоится в другом месте. Возможно, мы побьемся в Лас-Вегасе, Дубае или в Европе,
– цитирует Лопеса ESPN.

Ранее американец уже заявлял, что хочет встретиться с Ломаченко на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Лопес провел четыре боя в "Мэдисон Сквер Гарден" и все завершил досрочными победами.

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Ломаченко провел на этой арене на бой меньше, но также выиграл свои встречи досрочно.

В 2016 году Василий нокаутировал Романа Мартинеса, в 2017-в – Гильермо Ригондо деклассировал. В мае 2018-го Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса.

Вероятно, что бой Ломаченко – Лопес состоится в апреле 2020 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
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