Следующий бой Ломаченко: названа дата и место

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал детали про следующий бой Василия Ломаченко. По словам промоутера украинца, Ломаченко вернется на ринг в апреле 2020 года.

В интервью ютуб-каналу Tha Boxing Voice Арум заявил, что следующий бой Ломаченко будет за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Сейчас Василий владеет титулами WBA, WBO и является франчайзинговым чемпионом WBC.

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По словам Арума, бой Ломаченко состоится не в США. Украинец встретится с победителем поединка между чемпионом IBF Ричардом Комми и Теофимо Лопесом. Их бой состоится 14 декабря.

Глава Top Rank заявил, что получил серьезные предложения по проведению поединка. Промоутер не озвучил страну, но заявил, что речь идет о Европе.

Арум утверждает, что с большой долей вероятности бой пройдет в апреле 2020 года.