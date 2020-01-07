Следующий соперник Ломаченко обещает снести украинца в ринге

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес, который станет следующим соперником Василия Ломаченко, сделал громкое заявление по бою с украинцем. Лопес обещает снести чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC.

Лопес заявил, что хочет выиграть поединок досрочно, чтобы судьбу поединка не решали судьи.

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Я более зрелищный боец, но еще я в ринге могу изучить Ломаченко так же, как и он меня. Но я не позволю решать судьбу боя судьям. Я выгляжу не лучшим образом, когда так делаю. Я снесу его в ринге,

– цитирует Лопеса Boxingnews24.

Поединок между Ломаченко и Лопесом, вероятно, состоится весной 2020 года.

На кону поединка будут стоять все титулы, а затем и звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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В последнем поединке Теофимо Лопес техническим нокаутом победил Ричарда Комми и завоевал чемпионский титул по версии IBF.

Зато Ломаченко в августе решением судей победил Люка Кэмпбелла и добавил в свою коллекцию пояс WBC.