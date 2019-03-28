Следующим соперником Александра Усика может стать Энтони Джошуа, это будет чемпионский бой

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), заявил, что в случае срыва поединка с Деонтеем Уайлдером (40-0-1, 39 КО) его клиент встретится с Александром Усиком (16-0, 12 КО). Это будет бой за чемпиона мира по версии WBO.

Команда Энтони Джошуа пытается договориться о бое против Деонтея Уайлдера. Победитель этого поединка может стать абсолютным чемпионом мира. Однако стороны пока не могут договориться. Уайлдер хочет равномерное распределение призовых, на что не соглашается сторона Джошуа. Если стороны не договорятся о бое, Джошуа предстоит защищать свои чемпионские пояса против других боксеров. Среди них и Александр Усик.

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"Мы не хотим отказываться ни от одного из поясов, так как нацелены на бой за звание бесспорного чемпиона. Поймите меня правильно, если бы Джошуа лишился одного из титулов, мы бы все равно сражались с Деонтеем Уайлдером. Но этот поединок не имел бы такого статуса. Это золотой кубок, вот почему мы хотим, чтобы такой бой состоялся в ноябре или декабре текущего года. Если нет, то нас ждут обязательные защиты – пояса WBO с Александром Усиком, IBF – с Курбатом Пулевым. А WBA пока не назначила своего претендента. Так что после боя с Миллером нужно определиться, или драться с Уайлдером, или выполнять свои обязательства, скорее всего, против Усика. Если поединок Деонтея и Энтони не произойдет в этом году, у него уже может не быть статуса битвы за абсолютное господство в хэвивейта", – рассказал Эдди Хирн в комментарии BoxingScene.

Деонтей Уайдер проведет свой следующий поединок против обязательного претендента Доминика Бризила (20-1, 18 КО). Бой состоится 18 мая на Barclays Center в Нью-Йорке.

Поединок Джошуа с топовым проспектом с США Джареллом Миллером (23-0-1, 20 КО) состоится 1 июня в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Усик следующий бой может провести 18 мая. Его вероятный соперник – камерунец Карлос Такам. Это будет бой в супертяжелом весе. Однако бой могут перенести на 17 мая как раз из-за боя Уайлдера.