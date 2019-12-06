Следующим соперником Усика может стать Паркер

Бывший чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер, возможно, станет следующим соперником Александра Усика. Боксеры вроде могут встретиться за вакантный титул WBO.

Менеджер Паркера Дэвид Хиггинс рассказал Skysports, что титул WBO может стать вакантным после реванша Джошуа – Энди Руис, который состоится 7 декабря.

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Усик стал обязательным претендентом на титул WBO. Есть большой шанс, что титул WBO будет объявлен вакантным после боя Джошуа – Руис, тогда следующим доступным бойцом по рейтингу может стать Джозеф Паркер. Если все сложится правильно, то в следующем году Джозеф будет драться за титул,

– заявил менеджер.

Хиггинс считает, что Паркер интереснее соперник для Усика, чем Дерек Чисора. "С Чисорой украинец может драться не за титул, но это рискованный шаг", – сказал Хиггинс.

Что известно о бое Усик – Чисора? Команды уже начали переговоры о бое. Сейчас ориентировочным местом боя является Манчестер (Англия). Боксеры могут встретиться в феврале 2020 года.

Кто такой Паркер?

Чемпион мира по версии WBO (2016-2018) в тяжелом весе. 31 марта 2018 года потерял титул в поединке против Джошуа. Британец победил решением судей.

После этого Паркер проиграл также британцу Диллиану Уайту. Два последних боя Джозеф выиграл.

В декабре 2018 года он победил Александра Флореса, а 29 июня техническим нокаутом одолел Алекса Леапаи. Всего он провел 28 боя (26 побед, 2 поражения).