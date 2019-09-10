Ломаченко рассказал, на какой позиции хотел бы играть в футбол

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко рассказал о том, как он относится к футболу.

Ломаченко рассказал о том, на какой позиции реализовал бы себя в футболе.

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Мне очень нравится футбол. На какой позиции я бы хотел сыграть? Думаю, что слева в нападении. Для этой позиции нужна скорость,

– заявил Ломаченко в эфире Youtube-канала F2Freestylers.

Напомним, что в июле Ломаченко вместе с Александром Усиком смешали футбол с боксом и придумали новый вид спорта.

Свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.