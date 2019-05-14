Словацкий хоккеист со злости разбил клюшку о ворота из-за поражения канадцам: видео

Словацкая сборная по хоккею драматично проиграла Канаде в третьем туре чемпионата мира в группе A.

В последнем периоде счет был равным – 5:5. Однако Канаде удалось вырвать победу буквально перед финальной сиреной, которая бы сообщила, что команды ждет овертайм.

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Меньше, чем за две минуты до конца игры хозяев льда подвел Эрин Сернак, который заработал удаление. Следовательно, период словакам пришлось доигрывать в численном меньшинстве.

Канада этим воспользовалась сполна. Нападающий "Вегас" Марк Стоун за секунды до финальной сирены сумел забросить шайбу и вырвать для Канады победу.

Это изрядно разозлило защитника сборной Словакии Мартина Фехервари. Хоккеист со злости сломал клюшку об собственные ворота.

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