Смалийчук и "Карпаты": чего ждать от нового владельца клуба

Олег Смалийчук неожиданно выкупил 50% акций "Карпат", чем буквально завершил эру Петра Дыминского во львовском клубе. В последнее время Дыминский по тем или иным причинам охладел к клубу, что привело не только к спортивным проблемам, но и финансовым. У "Карпат" прослеживается не только футбольная кризис, но и проблемы с менеджментом. Все это должен решить Смалийчук.

Первый приход

Впервые Смалийчук получил власть в "Карпатах" в 2017 году, пишет 24 канал. Тогда он стал вице-президентом "львов" и заручился полным доверием Петра Дыминского.

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Его пребывание в "Карпатах" запомнилось больше скандалами, чем процветанием клуба.

Львовяне часто меняли тренеров (за 5 лет у руля клуба побывали 10 специалистов), была непонятная трансферная политика и внутренние конфликты. В частности, у Смалийчука конфликт с Игорем Худобяком и Артемом Федецким, которые впоследствии покинули "Карпаты".

Также в должности вице-президента "Карпат" Смалийчук позволял себе выпады в адрес болельщиков.

В 2019 году Смалийчук покинул "Карпаты", но связь между сторонами не оборвалась. Уже осенью 2020 года "Карпаты" выдвинули кандидатуру Смалийчука на пост президента украинской Премьер-лиги (УПЛ). Сможет ли он дальше претендовать на эту должность – открытый вопрос.

Вопрос тренера и трансферов

Смалийчук уже сообщил, что не планирует вмешиваться в работу руководства и команды до конца сезона. Однако судьбу главного тренера "Карпат" Романа Санжара ему придется решать. Санжар со скрипом возглавил "львов", когда команду с переменным успехом тренировал Александр Чижевский.

Санжар якобы имел конфликты с некоторыми игроками. Под его руководством "Карпаты" находятся на дне турнирной таблицы. В условиях карантина найти нового тренера будет невозможно. Однако Санжар может покинуть клуб уже через несколько туров, если "Карпаты" удалятся от спасительной 11-й позиции.

Смалийчук известный агент, хотя не любит, когда его так называют. Он выступает посредником в трансферах футболистов. По словам Олега, он проводит трансферы уровня Лиги чемпионов. Однако неизвестно, за какими переходами он стоит.

Известно, что он участвовал в переходе Андрея Лунина в испанский "Реал".

Рынок Смалийчук – Испания. "Карпаты" в свое время пробовали освоиться на этом направлении, однако потерпели фиаско. В клуб буквально "пачками" привозили иностранных футболистов, большинство из которых не смогло сыграть и не соответствовало уровню клуба.

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По данным Transfermarkt, 16 футболистов "Карпат" сотрудничают с агентом Вадимом Шаблием. У него открытый конфликт со Смалийчуком. По информации СМИ, Шаблий, который является агентом и Романа Санжара, стоит за скандальным приходом тренера в львовский клуб.

Возникает вопрос, сохранят ли футболисты Шаблия место в "Карпатах"? Будут ли сотрудничать "Карпаты" с Шаблием, который трудоустраивает большинство украинских футболистов? Попытается ли Смалийчук разорвать с ними контракты из-за конфликта с конкурентом?

Также не известно, какой трансферный вектор выберет Смалийчук: Испания, Латинская Америка или ставка на собственных воспитанников.

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Непосредственно на трансферы "Карпат" повлияет место в УПЛ, сохранит ли клуб прописку в элите украинского футбола. Если команда вылетит в Первую лигу, то это трансферы совсем другого уровня.

Самое интересное, откуда "Карпаты" будут брать финансирование. Смалийчук не является олигархом и вряд ли даже успешные агенты могут содержать большой клуб. Дохода от билетов у "Карпат" нет и спасают только деньги от транслятора матчей и трансферы футболистов в другие клубы.

Как бы там ни было, с Дыминским "Карпаты", видимо, были обречены на исчезновение. Олигарху уже давно не до футбола. Из Смалийчуком – должна быть другая история. Остается вопрос, что делать с другим акционером клуба. По информации СМИ, им является олигарх Игорь Коломойский.