Смалийчук после увольнения из "Карпат" сразу получил новую должность в львовском клубе

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук покинул свой пост, однако продолжит работать в львовском клубе.

По информации "Футбол NEWS", Cмалийчук теперь будет заниматься исключительно трансферной деятельностью клуба.

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Вместе с тем, "Карпаты" получили нового генерального директора. Им стал Ростислав Яцишин. До этого он работал в должности руководителя информационного центра.

Смалийчук не раз пытался покинуть "Карпаты", но владелец клуба Петр Дыминский не принимал его отставку.

Последний случай, когда Смалийчук заявил об уходе, был после публикации в интернете скандального видео, где менеджер вместе с фанатами распевал оскорбительные кричалки в адрес "Львова".

Сейчас "Карпаты" занимают 10 место в турнирной таблице УПЛ. Это означает, что команде придется играть переходные матчи за право остаться в УПЛ.

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