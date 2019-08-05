Союз биатлонистов России выплатит 700 тысяч евро IBU за допинговые скандалы

Союз биатлонистов России (СБР) выплатит Международному союзу биатлонистов (IBU) около 700 тысяч евро за допинговые скандалы. Международный союз уже получил часть суммы.

Как сообщает Sports.ru, IBU уже получил 460 тысяч евро из суммы, которую СБР должен был получить за сезон 2018/19 как призовые. Сюда же вошли 30 тысяч евро, которые IBU должна была вернуть Екатерина Глазырина, которая отбыла дисквалификацию за допинг.

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Оставшиеся деньги, организация должна выплатить до 9 октября, когда IBU будет рассматривать восстановление СБР.

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года за многочисленные допинговые случаи с участием российских биатлонистов. Для восстановления российской стороне необходимо выполнить 12 условий, выдвинутых Международным союзом биатлонистов.

Россия и допинг

Во вторник, 25 июня, Международный союз биатлонистов сообщил о 4-летней дисквалификации Печенкина и Чернышова. Спортсмены были признаны виновными при отягчающих обстоятельствах, поскольку участвовали в организованной допинг-схеме.

Дисквалификация российского биатлониста Александра Печенкина принесла Украине 3 победы в эстафетных гонках постфактум. В частности, золото в мужской эстафете Чемпионата Европы сезона 2014/2015 (Артем Тищенко, Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный).

Тогда всего 14 секунд отделили нашу команду от первого места, теперь же, спустя четыре с лишним года, оно по праву принадлежит украинским мужчинам.

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В прошлом биатлонном сезоне возникло несколько конфликтов из-за россиянина Александра Логинова, который отбыл дисквалификацию за употребление допинга.

Француз Мартен Фуркад назвал позором победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, а швед Себастьян Самуэльсон призвал россиянина попросить прощения за использование допинга в прошлом.

Также нашли что сказать чешские биатлонисты Михал Крчмарж и Ондржей Моравец. Крчмарж заявил, что не может с уважением относиться к россиянину.