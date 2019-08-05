Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов приобрел футболиста "Ливерпуля"

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Симон Миньоле
Симон Миньоле / twitter.com/ClubBrugge

Вратарь английского "Ливерпуля" Симон Миньоле перешел в бельгийский клуб "Брюгге". Именно с "Брюгге" киевское "Динамо" сыграет 6-го августа в рамках квалификации Лиги чемпионов.

"Брюгге" на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря "Ливерпуля" Симона Миньоле.

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Контракт рассчитан на 5 лет. По информации The Telegraph, сумма сделки может составить 6 млн фунтов. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Миньоле не провел ни одного матча за "Ливерпуль" в чемпионате Англии. Всего в его активе два поединка в прошлом сезоне.

Уже 6-го августа "Брюгге" ждет матч с киевским "Динамо" в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Перед игрой с киевлянами бельгийцы потеряли лидера команды Арно Груневелда, который официально стал игроком английского "Борнмута".

В то же время ряды украинской команды пополнил легионер Жерсон Родригес.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Ливерпуль
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