Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 получил нового тренера

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Вальдас Урбонас возглавил сборную Литвы
Вальдас Урбонас возглавил сборную Литвы / Фото из открытых источников

Новым главным тренером сборной Литвы по футболу назначен Вальдас Урбонас.

Об этом сообщает официальный сайт Литовской федерации футбола (ЛФФ).

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Сроки контракта и финансовые условия сделки не разглашаются, при этом уточняется, что он будет представлен на специальной пресс-конференции во вторник, 5 февраля.

Чтобы занять пост наставника главной национальной команды Литвы, 51-летнему Урбонасу пришлось покинуть пост главного тренера в Вильнюсском "Жальгирисе".

Литва и Украина попали в одну группу квалификации на Евро-2020. Команды встретятся 7 сентября и 11 октября этого года.

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Теги: Футбол Спорт Литва Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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