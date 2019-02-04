Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 получил нового тренера

Новым главным тренером сборной Литвы по футболу назначен Вальдас Урбонас.

Об этом сообщает официальный сайт Литовской федерации футбола (ЛФФ).

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Сроки контракта и финансовые условия сделки не разглашаются, при этом уточняется, что он будет представлен на специальной пресс-конференции во вторник, 5 февраля.

Чтобы занять пост наставника главной национальной команды Литвы, 51-летнему Урбонасу пришлось покинуть пост главного тренера в Вильнюсском "Жальгирисе".

Литва и Украина попали в одну группу квалификации на Евро-2020. Команды встретятся 7 сентября и 11 октября этого года.

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