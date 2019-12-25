Соперник "Шахтера" в Лиге Европы может остаться без ключевого игрока
Нападающий "Бенфики" Рауль Де Томас может вернуться в Испанию. В услугах 25-летнего футболиста, который в июле пополнил ряды "Бенфики" за 20 миллионов евро, заинтересован "Эспаньол".
Воспитанник мадридского "Реала" не против вернуться в Испанию – в текущем сезоне он провел за "орлов" семь матчей, не забив ни одного мяча, сообщает fichajes.com.
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На родине за первую команду "Галактикос" Де Томас так и не сыграл, зато вдоволь наездился по арендам: "Кордоба", "Вальядолид" и "Райо Вальекано". Отмечается, что аренда будет рассчитано до конца текущего сезона.
Каталонцы занимают последнюю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. В следующем матче "Эспаньол" встретится с "Барселоной", матч пройдет 4 января.
Напомним, что "Бенфика" – соперник донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. "Шахтер" проведет первый матч против "Бенфики" в Харькове 20 февраля. Поединок состоится в Лиссабоне 27 февраля.
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