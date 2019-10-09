Соперником Усика в дебютном поединке в супертяжелом весе стал Чез Уизерспун

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Олександр Усик
Олександр Усик / fakty

Теперь уже официально, соперником украинца сал 38-летний американец Чез Уизерспун. На профессиональном ринге он получил 38 побед (29 – нокаутом), и трижды проиграл. Одно из поражений – дисквалификация из-за тренера, который вышел на ринг.

О том, что Усик сразится именно с 38-летним Уизерспуном сообщил в своем твиттере один из промоутеров украинского боксера Эдди Гирн.

Больше об этом: Бой Усика против Спонга официально отменен: соперник провалил допинг-тест

Поединок боксеров состоится в американском Чикаго 12 октября.

Напомним, что после того, как Тайрон Спонг, с которым должен был драться Усик, провалил допинг-тест, промоутер Эдди Гирн заявил, что они договариваются с тремя-четырьмя боксерами, чтобы бой все-таки состоялся 12 октября в Чикаго.

Среди названных журналистами соперников был и россиянин Александр Устинов. Однако другой промоутер Усика Александр Красюк категорически отрицал вероятность боя против россиянина.

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Автор: Михаил Года
Теги: Александр Усик Спорт Бокс
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