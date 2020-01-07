Соратник Путина хочет приобрести львовские " Карпаты"

Российский олигарх Михаил Фридман изучает возможность покупки львовских "Карпат", клуба украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщается на сайте фанатов и болельщиков львовского клуба.

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Михаил Фридман родился во Львове, был спонсором и инициатором основания "Альфа Джаз Фест", музыкального фестиваля в самом центре города Льва. "Альфа-Банк" Фридмана без перебоев работает во Львове, а сам он не против укрепить связь с родным городом.

Источники в окружении олигарха сообщают, что он хочет выкупить доли как Петра Дыминского, так и Игоря Коломойского. Состояние Фридмана, который имеет российский и израильский паспорта, оцениваются в 15 миллиардов долларов.

Напомним, в январе 2018 года Министерство финансов США обнародовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислило имена наиболее приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в списке указано 210 имен. На 23-й позиции – Михаил Фридман.