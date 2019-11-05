Состоялась жеребьевка Итогового турнира: Федерер сыграет против Джоковича
Состоялась жеребьевка Итогового турнира сезона в ATP. Турнир состоится в Лондоне (Великобритания) с 10 до 17 ноября.
Известны имена соперников по групповому этапу соревнований в Лондоне. В полуфинал выходят по два теннисиста из каждой группы.
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Группа Андре Агасси
- Рафаэль Надаль
- Даниил Медведев
- Стефанос Циципас
- Александр Зверев
Группа Бьерна Борга
- Новак Джокович
- Роджер Федерер
- Доминик Тим
- Маттео Берреттини
Призовой фонд соревнований составляет 9 миллионов долларов. Действующий победитель Итогового турнира немец Александр Зверев.
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