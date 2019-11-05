Состоялась жеребьевка Итогового турнира: Федерер сыграет против Джоковича

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Состоялась жеребьевка Итогового турнира
Состоялась жеребьевка Итогового турнира / twitter.com/atptour

Состоялась жеребьевка Итогового турнира сезона в ATP. Турнир состоится в Лондоне (Великобритания) с 10 до 17 ноября.

Известны имена соперников по групповому этапу соревнований в Лондоне. В полуфинал выходят по два теннисиста из каждой группы.

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Группа Андре Агасси

 

  1. Рафаэль Надаль
  2. Даниил Медведев
  3. Стефанос Циципас
  4. Александр Зверев

Группа Бьерна Борга

 

  1. Новак Джокович
  2. Роджер Федерер
  3. Доминик Тим
  4. Маттео Берреттини

Призовой фонд соревнований составляет 9 миллионов долларов. Действующий победитель Итогового турнира немец Александр Зверев.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Роджер Федерер Теннис
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