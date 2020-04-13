Сотни миллионов долларов: в МОК оценили убытки переноса Олимпиады-2020
Перенос Летних Олимпийский игр 2020 дорого обойдется Международному олимпийскому комитету. МОК был застрахован на случай отмены Игорь, однако не их переноса.
Глава МОК Томас Бах сообщил, что перенос летней Олимпиады в Токио на 2021 год обойдется в сотни миллионов долларов.
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"Перенос Токио-2020 обойдется нам в сотни миллионов долларов, хотя точную сумму пока назвать невозможно. Нас никак нельзя обвинять в том, что мы долго сомневались в решении о переносе. В таких эмоциональных ситуациях нельзя принимать решения, руководствуясь только инстинктами. Чтобы прекратить все конспирологические теории хочу сказать, что МОК был застрахован на случай отмены Игр, а вот на случай переноса страховки не было", – цитирует Баха Insidethgames.
Перенос Олимпийских игр-2020 также ударит по экономике Японии. Потери Японии превысят 5,8 миллиарда долларов.
Финансовые потери Японии подсчитало британское экономическое издание LearnBonds.
Почему перенесли Олимпиаду-2020?
24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил главе МОК Томасу Баху перенести Игры в Токио на 2021 год. Причина – пандемия коронавируса.
В МОК согласились перенести Игры. Решению предшествовали длительные переговоры, во время которых некоторые страны объявили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду в 2020 году.
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