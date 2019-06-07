Совладелец "Голден Стейт" заплатит 500 тысяч долларов штрафа за удар баскетболиста "Торонто"

Третий матч финальной серии между "Голден Стэйт" и "Торонто" отличился схваткой с участием одного из болельщиков и игроком канадской команды Кайлом Лаури. Впоследствии оказалось, что болельщиком оказался совладелец ГСВ.

Напомним, во время матча между "Голден Стэйт" и "Торонто" Кайл Лаури влетел в толпу зрителей, пытаясь достать мяч. Из-за чего один из зрителей толкнул его и высказался нецензурно в его сторону. Болельщика после этого отсадили на другие места.

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Впоследствии оказалось, что этим болельщиком является совладелец клуба Марк Стивенс. НБА оштрафовала его на 500 тысяч долларов и на год запретила посещать матчи чемпионата.

Сам Марк Стивенс принял наказание от НБА. При этом он заверил, что после матча постарался поговорить со всеми, кого мог обидеть.

Но для Марка Стивенса проблемы на этом не закончились. По данным журналиста NBC News Дилана Байерса, руководство клуба может заставить Стивенса продать свою долю акций за этот случай.