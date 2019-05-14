Спарринг-партнер Усика назвал главный недостаток украинца в супертяжелом весе

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Александр Усик
Александр Усик / worldboxingsuperseries.com

32-летний польский боксер-профессионал Изуагбе Угонох (18-1, 15 КО), который является спарринг-партнером 32-летнего Александра Усика (18-1, 15 КО), рассказал о сильных и слабых сторонах украинского бойца.

Изуагбе Угонох признался, что украинец не достиг необходимой для новой категории силы удара. Слова поляка цитирует RingPolska.

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Я могу сказать, что Усику не хватает силы удара для супертяжелого веса. Это может быть огромной проблемой в боях против лучших представителей дивизиона, потому что у Александра не будет этого аргумента.

Однако есть у Усика и свои козыри, уверен польский боксер.

Несомненное преимущество Александра – это скорость и работа ног. В этом плане он находится на недосягаемом уровне для большинства супертяжей. Усику нельзя терять это, но он и не собирается – он не набирает слишком много веса. Во время спаррингов Усик весил 97 килограммов,
– добавил Угонох.

Напомним, чемпион WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе Александр Усик получил травму накануне боя против Карлоса Такама.

Поединок был запланирован на 25 мая в американском Оксон-Хилле. Для украинского боксера этот должен был стать дебютный бой в супертяжелом весе. Однако его пришлось перенести на неопределенный срок. И в целом неизвестно, или он точно состоится. Ведь Карлос Такам может провести бой против Майкла Хантера 25 мая.

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Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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