Спасибо за сказку: фанаты устроили команде Реброва овацию после вылета из Лиги чемпионов

Болельщики венгерского "Ференцвароша" не стали поливать грязью свою команду за разгромное домашнее поражение от загребского "Динамо" (0:4) в рамках квалификации Лиги чемпионов.

К слову, первый поединок между командами завершился ничьей 1:1. Таким образом, "Ференцварош", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, сыграет в Лиге Европы.

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Фанаты отметили, что Сергей Ребров проделал большую работу, но не смог сделать невероятное. "Ференцварошу" нужно усиливать состав и набираться опыта.

Теперь важно выйти в групповой этап Лиги Европы и там набрать как можно больше очков, чтобы в следующих сезонах команда была сеяной и играла против более слабых соперников.

После окончания встречи футболисты подошли поблагодарить трибуны, на что болельщики ответили настоящей овацией в адрес своих игроков.