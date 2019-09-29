Спенс в тяжелом поединке по очкам победил Портера, Усик посетил бой: фото и видео
В Лос-Анджелесе, на арене Staples Center состоялся чемпионский объединительный бой в полусреднем весе, в котором сошлись два американца – Эррол Спенс и Шон Портер.
Оба боксера показали первоклассный бокс, устроив настоящее шоу. Портер, который считался андердогом, не стушевался перед Спенсом, очень достойно сопротивлялся и мог рассчитывать на победу.
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В 11-м раунде у Спенса появился шанс досрочно закрыть бой – чемпион IBF поймал Портера тяжелым ударом левой в подбородок. По силе и точности этот удар вполне мог привести в нокаут, но Портер выстоял и довел бой до финального гонга.
Судьи раздельным решением отдали победу лидеру – Эррол Спенсу. Итог 115-112 Портера и дважды 116-111 Спенсу.
Также 32-летний украинский боксер Александр Усик посетил этот бой и встретился с 60-летним легендарным экс-баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджик Джонсоном.
"С Большим Мэджик Джонсоном", – прокомментировал Усик фото в Instagram.