Спенс в тяжелом поединке по очкам победил Портера, Усик посетил бой: фото и видео

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Эррол Спенс – Шон Портер: результат боя
Эррол Спенс – Шон Портер: результат боя / Boxing Scene

В Лос-Анджелесе, на арене Staples Center состоялся чемпионский объединительный бой в полусреднем весе, в котором сошлись два американца – Эррол Спенс и Шон Портер.

Оба боксера показали первоклассный бокс, устроив настоящее шоу. Портер, который считался андердогом, не стушевался перед Спенсом, очень достойно сопротивлялся и мог рассчитывать на победу.

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В 11-м раунде у Спенса появился шанс досрочно закрыть бой – чемпион IBF поймал Портера тяжелым ударом левой в подбородок. По силе и точности этот удар вполне мог привести в нокаут, но Портер выстоял и довел бой до финального гонга.

Судьи раздельным решением отдали победу лидеру – Эррол Спенсу. Итог 115-112 Портера и дважды 116-111 Спенсу.

Также 32-летний украинский боксер Александр Усик посетил этот бой и встретился с 60-летним легендарным экс-баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджик Джонсоном.

"С Большим Мэджик Джонсоном", – прокомментировал Усик фото в Instagram.

 

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Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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