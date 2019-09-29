Спенс в тяжелом поединке по очкам победил Портера, Усик посетил бой: фото и видео

В Лос-Анджелесе, на арене Staples Center состоялся чемпионский объединительный бой в полусреднем весе, в котором сошлись два американца – Эррол Спенс и Шон Портер.

Оба боксера показали первоклассный бокс, устроив настоящее шоу. Портер, который считался андердогом, не стушевался перед Спенсом, очень достойно сопротивлялся и мог рассчитывать на победу.

Смотрите также: Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео тренировок украинца

В 11-м раунде у Спенса появился шанс досрочно закрыть бой – чемпион IBF поймал Портера тяжелым ударом левой в подбородок. По силе и точности этот удар вполне мог привести в нокаут, но Портер выстоял и довел бой до финального гонга.

What. A. Punch. @ErrolSpenceJr knocked down Porter in the 11th with this HUGE left hook to the chin en route to a split decision victory! #SpencePorter pic.twitter.com/41blsioONV — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) 29 сентября 2019 г.

Судьи раздельным решением отдали победу лидеру – Эррол Спенсу. Итог 115-112 Портера и дважды 116-111 Спенсу.

Также 32-летний украинский боксер Александр Усик посетил этот бой и встретился с 60-летним легендарным экс-баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджик Джонсоном.

"С Большим Мэджик Джонсоном", – прокомментировал Усик фото в Instagram.