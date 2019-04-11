Спокойно мог крикнуть Бэйлу: "Эй, малыш, дай мне пас!", – звезда "Динамо"

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Фран Соль
Фран Соль / fcdynamo.kiev.ua

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль, который прошел школу "Реала", рассказал о мадридском клубе и звездных футболистах, с которыми он до сих пор общается.

Соль, который восстанавливается от досадной травмы, рассказал, что ему запомнилось то, что происходило в Мадриде за пределами футбольного поля.

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На самом деле, запомнилось многое – причем это касается как тренировок и матчей, так и того, что происходило за пределами футбольного поля. Мы были одной семьей, радовались вместе победам и так же вместе переживали относительно поражений – хорошо, что побед было больше (улыбается). Конечно, особыми для меня остаются тренировки с первой командой "Реала" – это незабываемые воспоминания, которые останутся со мной навсегда,
– цитирует Соля клубный сайт "Динамо".

Фран, долгое время тренировались с первым составом "Реала", также вспомнил, как к нему относились знаменитые игроки, поскольку он был юным.

Никакого превосходства с их стороны я не чувствовал – наоборот, все хорошо относились ко мне. Мне было тогда 18-19 лет. А собственно на тренировках все были равны – я спокойно мог крикнуть тому же Гарет Бэйл: "Эй, малыш, дай мне пас!" – и все воспринимали это нормально, а от самого валлийца, за которого заплатили более 100 миллионов евро, не было слышно никаких обид или напоминаний о субординации (смеется). То же самое касалось Криштиану Роналду,
– отметил испанец.

Спорт 24 писал, что Фран Соль получил травму в матче 20 тура УПЛ "Десна" – "Динамо". Испанец повредил плечо и покинул поле в конце первого тайма. Он уж точно пропустит остаток сезона.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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