Спорт – это часть культуры: Бородянский рассказал об объединении Минкульта и Минмолодьспорта
По итогам заседания Министерство молодежи и спорта Украины было объединено с Министерством культуры. Министром культуры, молодежи и спорта Украины стал Владимир Бородянский.
Владимир Бородянский прокомментировал объединение Минмолодьспорта и Минкульта.
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Наша задача – сделать министерство эффективным. Мы привыкли рассматривать спорт просто как спорт, но это часть культуры, модель поведения и элемент включенности в жизнь общества. Надо только правильно им пользоваться,
– сказал Бородянский.
По оценкам главы Министерства культуры, молодежи и спорта, ведомство заработает в нормальном режиме с января. Вместе с тем, Бородянский не стал рассказывать, на базе какого министерства будет создано новое ведомство.
Вы хотите, чтобы я ответил, на базе которого министерства? Не дам. Мы взвешиваем все плюсы и минусы на базе каждого из министерств: Министерства культуры, Министерства информационной политики, Министерства молодежи и спорта,
– заявил министр.
Предыдущим главой Министерства молодежи и спорта Украины был Игорь Жданов.