Спорт – это часть культуры: Бородянский рассказал об объединении Минкульта и Минмолодьспорта

По итогам заседания Министерство молодежи и спорта Украины было объединено с Министерством культуры. Министром культуры, молодежи и спорта Украины стал Владимир Бородянский.

Владимир Бородянский прокомментировал объединение Минмолодьспорта и Минкульта.

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Наша задача – сделать министерство эффективным. Мы привыкли рассматривать спорт просто как спорт, но это часть культуры, модель поведения и элемент включенности в жизнь общества. Надо только правильно им пользоваться,

– сказал Бородянский.

По оценкам главы Министерства культуры, молодежи и спорта, ведомство заработает в нормальном режиме с января. Вместе с тем, Бородянский не стал рассказывать, на базе какого министерства будет создано новое ведомство.

Вы хотите, чтобы я ответил, на базе которого министерства? Не дам. Мы взвешиваем все плюсы и минусы на базе каждого из министерств: Министерства культуры, Министерства информационной политики, Министерства молодежи и спорта,

– заявил министр.

Предыдущим главой Министерства молодежи и спорта Украины был Игорь Жданов.