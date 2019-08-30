Спорт – это часть культуры: Бородянский рассказал об объединении Минкульта и Минмолодьспорта

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Владимир Бородянский
Владимир Бородянский / Фото из открытых источников

По итогам заседания Министерство молодежи и спорта Украины было объединено с Министерством культуры. Министром культуры, молодежи и спорта Украины стал Владимир Бородянский.

Владимир Бородянский прокомментировал объединение Минмолодьспорта и Минкульта.

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Наша задача – сделать министерство эффективным. Мы привыкли рассматривать спорт просто как спорт, но это часть культуры, модель поведения и элемент включенности в жизнь общества. Надо только правильно им пользоваться,
– сказал Бородянский.

По оценкам главы Министерства культуры, молодежи и спорта, ведомство заработает в нормальном режиме с января. Вместе с тем, Бородянский не стал рассказывать, на базе какого министерства будет создано новое ведомство.

Вы хотите, чтобы я ответил, на базе которого министерства? Не дам. Мы взвешиваем все плюсы и минусы на базе каждого из министерств: Министерства культуры, Министерства информационной политики, Министерства молодежи и спорта,
– заявил министр.

Предыдущим главой Министерства молодежи и спорта Украины был Игорь Жданов.

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Теги: Спорт Новости Спорта Кабинет Министров Украины Владимир Бородянский Министерство молодежи и спорта Министерство культуры Украины
Источник: Детектор медіа
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