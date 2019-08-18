Спортивная и соблазнительная: какие фото постит в Instagram украинская легкоатлетка Брызгина

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Елизавета Брызгина
Елизавета Брызгина / ledilid.livejournal.com

Украинская легкоатлетка Елизавета Брызгина специализируется на беге на 200 метров и эстафете.

Спортсменка является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне-2012 в эстафете, чемпионкой и серебряной призеркой первенства Европы по легкой атлетике.

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Родители Елизаветы – олимпийские чемпионы по легкой атлетике Ольги и Виктор Брызгины. Из последних крупных соревнований легкоатлетки – Летние олимпийские Игры 2016 в Рио-де-Жанейро – однако там она не получила призовых мест. В беге на 200 метров заняла 40 место, а в эстафете 4х100 – якобы шестое, однако результат был аннулирован из-за допинга.

Сегодня спортсменка активно ведет свою страницу в Instagram, публикуя там как тренировки, так и фото с отдыха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be,not to seem . . . . #pumaperformance #pumawomen#runningterritory#runplanet#runinggirl

Допис, поширений Eat Pasta Run Fasta (@bryzgina_a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oh Hello weekLet’s do this #mondayvibes #pumaperformance#runningterritory

Допис, поширений Eat Pasta Run Fasta (@bryzgina_a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And in your eyes you're holding mine

Допис, поширений Eat Pasta Run Fasta (@bryzgina_a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One day or Day one... You decide #puma#pumawomen#runplanet #runningterritory

Допис, поширений Eat Pasta Run Fasta (@bryzgina_a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Eat Pasta Run Fasta (@bryzgina_a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‍♀️

Допис, поширений Eat Pasta Run Fasta (@bryzgina_a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Other side of a sport woman

Допис, поширений Eat Pasta Run Fasta (@bryzgina_a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lost in paradise #pumarunning #pumawomen #pumagirl#unstoppable

Допис, поширений Eat Pasta Run Fasta (@bryzgina_a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keep calm and enjoy summer

Допис, поширений Eat Pasta Run Fasta (@bryzgina_a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декаббббрррррь️

Допис, поширений Eat Pasta Run Fasta (@bryzgina_a)

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Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика
Источник: 24 канал
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