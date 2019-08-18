Спортивная и соблазнительная: какие фото постит в Instagram украинская легкоатлетка Брызгина

Украинская легкоатлетка Елизавета Брызгина специализируется на беге на 200 метров и эстафете.

Спортсменка является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне-2012 в эстафете, чемпионкой и серебряной призеркой первенства Европы по легкой атлетике.

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Родители Елизаветы – олимпийские чемпионы по легкой атлетике Ольги и Виктор Брызгины. Из последних крупных соревнований легкоатлетки – Летние олимпийские Игры 2016 в Рио-де-Жанейро – однако там она не получила призовых мест. В беге на 200 метров заняла 40 место, а в эстафете 4х100 – якобы шестое, однако результат был аннулирован из-за допинга.

Сегодня спортсменка активно ведет свою страницу в Instagram, публикуя там как тренировки, так и фото с отдыха.

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