Спортсмен должен завершить карьеру перед тем, как идти в политику, – чемпионка мира Харлан

Шестикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан поделилась мнением относительно спортсменов, которые идут в политику или бизнес. Харлан убеждает, что сначала нужно завершить карьеру спортсмена, а потом менять профессию.

По словам Харлан, трудно полностью отдаваться делу, если не сосредоточен на чем-то одном.

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Мы, спортсмены, если речь идет об украинской олимпийской сборной, то мы общаемся и хорошо понимаем друг друга. Мы разделяем наши достижения и победы. Часто во время встречи кто-то жалуется на травмы, кто-то – на отсутствие зала, на тяжелые тренировки. Очень важно поддерживать сильных парней, потому что спортсмены – это голос, это уважение.



Я считаю, что перед тем, как идти в политику, спортсмен должен завершить карьеру. Ты не сможешь полностью отдаваться делу, если не сосредоточен на чем-то одном. Сейчас все мое сознание, все мое тело посвящены фехтованию. Когда я сосредоточена на чем-то одном, то не хочу думать о другом, мне этого хватает. Иногда спрашивают, есть ли у меня бизнес. Нет. Я планирую заниматься этим, когда завершу карьеру,

– сказала Харлан.

Это невероятно: Харлан выиграла чемпионат мира по фехтованию, победив россиянку

Не планирует идти в политику и чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко. Он получал предложения, но ответил отказом.

А вот пытается совмещать спорт и политику борец Жан Беленюк, который является депутатом Верховной Рады.

С 14 по 22 сентября пройдет чемпионат мира по борьбе, на который Жан планирует поехать. Из-за этого он может пропустить работу в Раде.