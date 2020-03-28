Спортсмены – не сдавайтесь: громкий призыв Ломаченко

Из-за неопределенности судьбы поединка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, украинский боксер уже вернулся домой. .Ломаченко попросил всех соблюдать меры предосторожности во время пандемии коронавируса.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise Василий Ломаченко опубликовал мотивационный пост в своем инстаграме для всех людей и в частности выделил спортсменов.

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Тренировки никогда не останавливаются! Я желаю вам всем безопасности и здоровья. Будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации власти. Не стоит сдаваться всем спортсменам. Как можно быстрее занимайтесь тренировками, продолжайте быть сильными для себя и близких людей,

– мотивационно подписал боксер.

Поединок Ломаченко – Лопес запланирован на 30 мая в Нью-Йорке (США) на "Мэдисон-сквер-гарден". На кону поединка, вероятно, будут стоять все чемпионские пояса легкого веса.

Теофимо также решил покинуть Нью-Йорк и подтвердил, что бой перенесут из-за пандемии коронавируса.

В рамках вечера бокса 30 мая хотел выступить Александр Гвоздик. Однако украинец отложил возвращение в ринг именно из-за коронавируса.

Добавим, что по состоянию на сегодня, 28 марта, в мире заболело на коронавирус более 598 тысяч человек.

Достижения Василия Ломаченко

На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация AIBA признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 года и вручила ему Кубок Вэла Баркера.

На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из южной Кореи.

В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступающей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.

Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.

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