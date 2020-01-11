Сразу два итальянских клуба заинтересованы в трансфере Жуниора Мораеса

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. Наиболее конкретные виды на 32-летнего футболиста имеют клубы из Италии.

"Рома" и "Болонья" интересуются нападающим Жуниором Мораесом, о чем сообщает портал RomaPress.

Читайте также: "Шахтер" подписал контракт с нападающим сборной Украины

В столице форварда сборной Украины хотели видеть еще летом прошлого года после назначения бывшего главного тренера "горняков" Паулу Фонсека наставником "Ромы".

Однако трансфер Жуниора Мораеса в "Рому" зависит от потенциального ухода из римской команды Николы Калинича, который пока не соглашается ни на один из имеющихся у него вариантов продолжения карьеры.

Кроме того, Жуниор Мораес не имеет паспорта гражданина ЕС, а у "Ромы" нет квот для покупки таких футболистов. Впрочем, в последнем случае окружение футболиста уверено, что если стороны придут к согласию по трансферу, то Жуниор Мораес сможет претендовать на гражданство сразу в двух странах с ЕС.

В свою очередь, представители "Болоньи" общались с агентом Жуниора, но с официальным предложением не обращались.

В нынешнем сезоне Мораес забил 17 голов и отдал 7 результативных передач в 24 матчах Шахтера во всех турнирах.